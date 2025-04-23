Украина получила 300 тысяч доз вакцины против полиомиелита

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Украина получила 300 тысяч доз оральной полиомиелитной вакцины (ОПС) от ЮНИСЕФ как гуманитарную помощь

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, передает RegioNews.

Отмечается, что распределение вакцин в области координирует Центр общественного здоровья.

Согласно Календарю профилактических прививок вакцинацию против полиомиелита в 2025 году детям проводят:

в 2 месяца – инактивированная полиомиелитная вакцина (ИПВ);

в 4 месяца – инактивированная полиомиелитная вакцина (ИПВ);

в 6 месяцев - оральная полиомиелитная вакцина (ОПС);

в 18 месяцев - оральная полиомиелитная вакцина (ОПС);

в 6 лет - оральная полиомиелитная вакцина (ОПС);

в 14 лет – оральная полиомиелитная вакцина (ОПС).

Все прививки по календарю профилактических прививок – бесплатные

Полиомиелит: что нужно знать?

Полиомиелит — это опасное заболевание, вызывающее полиовирус. Он поражает нервную систему и может привести к неизлечимому параличу и летальным исходам. Вирус хорошо переносит заморозку, высушивание. Не разрушается пищеварительным соком и антибиотиками.

Полиомиелит в 1 из 200 случаев влечет за собой неизлечимый паралич.

До 10% заболевших умирают от паралича дыхательных мышц.

После выздоровления может появиться паралич во взрослом возрасте.

Напомним, в Украину поступило 111 100 доз вакцины против дифтерии и столбняка для вакцинации детей.