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23 апреля 2025, 10:57

Украина получила 300 тысяч доз вакцины против полиомиелита

23 апреля 2025, 10:57
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Украина получила 300 тысяч доз оральной полиомиелитной вакцины (ОПС) от ЮНИСЕФ как гуманитарную помощь

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, передает RegioNews.

Отмечается, что распределение вакцин в области координирует Центр общественного здоровья.

Согласно Календарю профилактических прививок вакцинацию против полиомиелита в 2025 году детям проводят:

  • в 2 месяца – инактивированная полиомиелитная вакцина (ИПВ);
  • в 4 месяца – инактивированная полиомиелитная вакцина (ИПВ);
  • в 6 месяцев - оральная полиомиелитная вакцина (ОПС);
  • в 18 месяцев - оральная полиомиелитная вакцина (ОПС);
  • в 6 лет - оральная полиомиелитная вакцина (ОПС);
  • в 14 лет – оральная полиомиелитная вакцина (ОПС).

Все прививки по календарю профилактических прививок – бесплатные

Полиомиелит: что нужно знать?

Полиомиелит — это опасное заболевание, вызывающее полиовирус. Он поражает нервную систему и может привести к неизлечимому параличу и летальным исходам. Вирус хорошо переносит заморозку, высушивание. Не разрушается пищеварительным соком и антибиотиками.

  • Полиомиелит в 1 из 200 случаев влечет за собой неизлечимый паралич.
  • До 10% заболевших умирают от паралича дыхательных мышц.
  • После выздоровления может появиться паралич во взрослом возрасте.

Напомним, в Украину поступило 111 100 доз вакцины против дифтерии и столбняка для вакцинации детей.

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