Украина получила 300 тысяч доз вакцины против полиомиелита
Украина получила 300 тысяч доз оральной полиомиелитной вакцины (ОПС) от ЮНИСЕФ как гуманитарную помощь
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, передает RegioNews.
Отмечается, что распределение вакцин в области координирует Центр общественного здоровья.
Согласно Календарю профилактических прививок вакцинацию против полиомиелита в 2025 году детям проводят:
- в 2 месяца – инактивированная полиомиелитная вакцина (ИПВ);
- в 4 месяца – инактивированная полиомиелитная вакцина (ИПВ);
- в 6 месяцев - оральная полиомиелитная вакцина (ОПС);
- в 18 месяцев - оральная полиомиелитная вакцина (ОПС);
- в 6 лет - оральная полиомиелитная вакцина (ОПС);
- в 14 лет – оральная полиомиелитная вакцина (ОПС).
Все прививки по календарю профилактических прививок – бесплатные
Полиомиелит: что нужно знать?
Полиомиелит — это опасное заболевание, вызывающее полиовирус. Он поражает нервную систему и может привести к неизлечимому параличу и летальным исходам. Вирус хорошо переносит заморозку, высушивание. Не разрушается пищеварительным соком и антибиотиками.
- Полиомиелит в 1 из 200 случаев влечет за собой неизлечимый паралич.
- До 10% заболевших умирают от паралича дыхательных мышц.
- После выздоровления может появиться паралич во взрослом возрасте.
Напомним, в Украину поступило 111 100 доз вакцины против дифтерии и столбняка для вакцинации детей.