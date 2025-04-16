ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Дніпрі від правця померла 14-річна дитина, також у місті зафіксовано випадок кашлюка та шість випадків із підозрою на кір

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає RegioNews.

"У Дніпрі — трагічний випадок: від правця померла 14-річна дитина", — написав Лукашук.

Окрім того, за його словами, за тиждень в області виявлено понад 8,2 тисячі хворих на ГРВІ. Це на 9,8% менше, ніж минулого тижня.

Епідемічний поріг не перевищено.

Правець: що відомо про хворобу

Це гостре інфекційне захворювання, що вражає нервову систему і проявляється сильними судомами. Якщо негайно не розпочати лікування, пацієнт може і померти.

Правець може спричиняти важкі ускладнення – асфіксію (зупинка дихання) та зупинку серця. Летальність при цьому захворюванні становить до 40%.

Як захиститись?

Єдиний спосіб профілактики правця – це вакцинація.

Фахівці національного порталу з імунізації наголошують, щеплюватись потрібно не тільки дітям, а й дорослим.

Для профілактики правцю використовують комплексну вакцину. Тобто захистить вона не тільки від правця, а й від дифтерії та кашлюку (АКДП, АаКДП, АаКДП-М), або ж дифтерії і правця (АДП, АДП-М).

Нагадаємо, цьогоріч на Буковині через ускладнення від кору померла 10-річна дитина, яка не була щеплена.

Раніше МОЗ повідомляв, що В Україні організують додаткові раунди з вакцинації для того, щоб уникнути спалахів інфекційних хвороб у громадах