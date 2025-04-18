Україна отримала понад 100 тисяч доз вакцини від дифтерії та правця

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В Україну надійшло 111 100 доз вакцини проти дифтерії та правця для вакцинації дітей

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Зазначається, що вакцина призначена для щеплення дітей за Національним календарем щеплень та буде розподілена до медзакладів між областями.

У відомстві додали, що вакцина проти дифтерії та правця (АДП) є частиною поставки вакцин, які Україна отримує в рамках співпраці Міністерства охорони здоров'я з Глобальним альянсом з вакцин та імунізації (Gavi).

Згідно з Національним календарем профілактичних щеплень діти до 16 років мають обов'язково отримати щеплення від десяти хвороб, серед яких дифтерія та правець.

Вакцинація — безоплатна, зробити її можна у медичних закладах країни, проконсультувавшись у сімейного лікаря або педіатра.

Щеплення проти дифтерії, правця та кашлюку проводять дітям у 2, 4, 6 та 18 місяців. Далі у 6 років проводиться ревакцинація проти дифтерії та правця без кашлюкового компонента вакциною АДП. У 16 років — ревакцинація вакциною АДП-м зі зменшеним вмістом дифтерійного та правцевого антигенів. Надалі — ревакцинація проти дифтерії та правця що десять років упродовж всього життя.

Нагадаємо, в Дніпрі від правця померла 14-річна дитина. Раніше МОЗ повідомляв, що в Україні організують додаткові раунди з вакцинації для того, щоб уникнути спалахів інфекційних хвороб у громадах