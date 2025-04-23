Росія вивела в Чорне море кораблі, споряджені крилатими ракетами "Калібр"
У середу вранці, 23 квітня, російська армія тримає в акваторії Чорного моря два кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр". Загальний залп — до 12 ракет
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.
Також відомо, що станом на 06:00:
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в Азовському морі кораблі РФ відсутні;
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у Середземному морі українські військові фіксують три ворожі кораблі, з яких два є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет.
Нагадаємо, на Запоріжжі розвідники знищили РЛС "Гармонь-М" та бронетехніку окупантів.
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