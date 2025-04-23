На Київщині через атаку безпілотників горів готельно-ресторанний комплекс, пошкоджені будинки

фото: ДСНС України у Київській області

Сьогодні, 23 квітня, окупанти атакували Київську область ударними безпілотниками. Пошкоджені будинки та готельно-ресторанний комплекс на Броварщині

Про це повідомляє ДСНС України у Київській області, передає RegioNews.

У Броварському районі внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА виникла пожежа в готельно-ресторанному комплексі: горіли дві окремо розташовані будівлі.

"Вогнеборці приборкали полум’я. На щастя, обійшлося без постраждалих", – йдеться в повідомленні.

За даними Нацполіції, у Броварському районі пошкоджені сім приватних будинків, господарська споруда та складське приміщення. Внаслідок пожежі знищені дві дерев’яні будівлі ресторанного комплексу.

Нагадаємо, вночі 23 квітня окупанти атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілів постраждали двоє містян, є пошкодження.