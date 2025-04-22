фото: из открытых источников

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров, передает RegioNews.

По его словам, услуга будет полезна тем, кто потерял или повредил техпаспорт, изменил личные данные или номерной знак. Все можно будет оформить онлайн — "за несколько кликов".

Команда Минцифры приглашает автовладельцев к участию в бета-тестировании. Присоединиться могут совершеннолетние пользователи, имеющие техпаспорт, биометрический документ "Дия", а также верифицированную карточку налогоплательщика.

Напомним, в приложение "Дия" запустят пилотный проект онлайн-экзамена для получения водительского удостоверения.

Ранее в Минцифре анонсировали, что в 2025 году в приложении появится 10 новых услуг.