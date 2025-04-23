На Півдні Сили оборони зачистили позиції ворога: кадри знищення

фото: ДПСУ

Прикордонники 8-го загону "підчистили" позиції окупантів на Півдні України. Пілоти дронів зафіксували скупчення та рух живої сили противника, яка згодом "засвітила" свої місця укриття

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

"Засвітився" – отримуй дрон. Кращих координат не варто було і чекати, тому прикордонники відразу вдарили по виявлених позиціях FPV-дронами", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше на південному напрямку фронту прикордонники виявили та знищили російську вантажівку, задіяну в логістиці окупаційної армії РФ.