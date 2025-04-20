Бригада "Гарт" знищила склад із пальним та техніку росіян під Вовчанськом
Воїни підрозділу "Скорпіон" бригади "Гарт" завдали серію уражень по місцях зосередження особового складу армії РФ, фортифікаціях та техніці окупантів на Вовчанському напрямку
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
"Знищено склад з паливно-мастильними матеріалами та інженерну техніку окупантів. Вогнем розвідувально-ударних груп та мінометних розрахунків бригади "Гарт" знешкоджено 18 загарбників"— йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше бригада "Помста" показала, як нищить логістику окупантів на Харківщині.
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