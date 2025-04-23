На Юге Силы обороны зачистили позиции врага: кадры уничтожения
Пограничники 8-го отряда "подчистили" позиции оккупантов на Юге. Пилоты дронов зафиксировали скопление и движение живой силы противника, которая впоследствии "засветила" свои укрытия
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
"Засветился" – получай дрон. Лучших координат не стоило и ждать, поэтому пограничники сразу ударили по выявленным позициям FPV-дронами", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее на южном направлении фронта пограничники обнаружили и уничтожили российский грузовик, задействованный в логистике оккупационной армии РФ.
Пограничники уничтожили укрытия и замаскированную технику оккупантов в Харьковской областиВсе новости »
21 апреля 2025, 17:00На Пасху ВСУ ликвидировали 670 россиян, - Генштаб
21 апреля 2025, 12:00Бригада "Гарт" уничтожила склад с горючим и технику россиян под Волчанском
20 апреля 2025, 11:40
18 апреля 2025
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса
16 апреля 2025
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Украинцы старше 50 лет чаще других сталкиваются с трудностями трудоустройства. Несмотря на опыт и знания, этой категории граждан рынок зачастую предлагает неквалифицированную работу с низкой зарплатой...
15 апреля 2025
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Россия делает все возможное, чтобы сорвать предстоящее перемирие, но пытается сделать это руками Украины. Но несмотря на очередное скандальное заявление президента США Дональда Трампа, этот план у рос...
11 апреля 2025
Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева
На деятельности Министерства национального единства по большому счету можно ставить крест. Министерство с пафосным (совершенно в стиле нейминга нынешней власти) названием, созданное в прошлом году, ко...
В Тернопольской области спасли 3-летнего ребенка, который часами бродил в лесу и прошел 10 км
23 апреля 2025, 05:05Пограничники показали, как уничтожают логистику оккупантов на Краматорском направлении
23 апреля 2025, 04:53В Сумской области предприниматель незаконно присвоил 50 га земли и продал ее
23 апреля 2025, 04:12На Буковине из озера вытащили тело мужчины
23 апреля 2025, 03:09На Киевщине Volkswagen съехал в кювет и перевернулся: водитель скончался
23 апреля 2025, 02:40Украинские бойцы поразили две установки российского комплекса "Бук-М2"
23 апреля 2025, 02:13На Львовщине в результате пожара погиб мужчина
23 апреля 2025, 01:47В Черниговской области суд оправдал командира, у которого солдаты пошли в СЗЧ
23 апреля 2025, 01:20В Сумской области обезвредили боевую часть вражеской ракеты, найденной в поле
23 апреля 2025, 00:54
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Все блоги »