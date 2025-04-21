Прикордонники знищили укриття та замасковану техніку окупантів на Харківщині
У Харківській області воїни-прикордонники виявили та знищили укриття й приховану російську техніку
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
На видео — бойова робота пілотів БпЛА, які лише за одну добу знищили РСЗВ, укриття та піхоту ворога.
"Ніч чи день — не має різниці. При наявності засобів ураження в достатній кількості, ми робимо ворогу "безпілотний мікс", — йдеться в повідомленні ДПСУ.
Нагадаємо, раніше воїни бригади "Гарт" уразили місця зосередження особового складу армії РФ, фортифікації та техніку окупантів на Вовчанському напрямку.
На Великдень ЗСУ ліквідували 670 росіян, — ГенштабВсі новини »
21 квітня 2025, 12:00Вночі Україну атакували ракети та майже 100 ударних дронів: як відпрацювала ППО
21 квітня 2025, 09:55Бригада "Гарт" знищила склад із пальним та техніку росіян під Вовчанськом
20 квітня 2025, 11:40
18 квітня 2025
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Міністерство освіти при нинішньому очільнику не встигає вибиратися з одного скандалу в інший. Новим приводом поговорити став підручник з історії України для 11 класу
16 квітня 2025
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Українці старше 50 років частіше за інших стикаються з труднощами працевлаштування. Попри досвід та знання, цій категорії громадян ринок часто пропонує некваліфіковану роботу з низькою зарплатою — нед...
15 квітня 2025
Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля
Росія робить усе можливе, щоби зірвати майбутнє перемир’я, але намагається зробити це руками України. Та, попри чергову скандальну заяву президента США Дональда Трампа, цей план у росіян, схоже, прова...
11 квітня 2025
Соціологія проти Мін’Єд. Чому українців за кордоном не зацікавили ініціативи Олексія Чернишова
На діяльності Міністерства національної єдності, за великим рахунком, можна ставити хрест. Міністерство з пафосною (цілком в стилі неймінгу нинішньої влади) назвою, створене минулого року, констатувал...
На Вінниччині рейсовий автобус врізався в дерево: є жертва та 6 постраждалих
21 квітня 2025, 17:40Камера тортур без їжі та води: працівники Полтавського СІЗО жорстоко катували в’язнів
21 квітня 2025, 16:20Помер народний депутат України Володимир Мороз
21 квітня 2025, 15:40Через російські удари постраждали 4 жителів Донеччини
21 квітня 2025, 15:00На Чернігівщині затримали агентку РФ, яка встановлювала "відеопастки" для ударів по ешелонах ЗСУ
21 квітня 2025, 14:25Стрілянина на Полтавщині: в ОВА пояснили, що відбувається
21 квітня 2025, 13:45Окупанти атакували дронами селище на Херсонщині: загинула жінка, є поранені
21 квітня 2025, 13:10У Кам’янському п'яний чоловік у військовій формі стріляв з автомата по цивільним
21 квітня 2025, 12:35На Великдень ЗСУ ліквідували 670 росіян, — Генштаб
21 квітня 2025, 12:00
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+