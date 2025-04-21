Прикордонники знищили укриття та замасковану техніку окупантів на Харківщині

фото: ДПСУ

У Харківській області воїни-прикордонники виявили та знищили укриття й приховану російську техніку

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

На видео — бойова робота пілотів БпЛА, які лише за одну добу знищили РСЗВ, укриття та піхоту ворога.

"Ніч чи день — не має різниці. При наявності засобів ураження в достатній кількості, ми робимо ворогу "безпілотний мікс", — йдеться в повідомленні ДПСУ.

Нагадаємо, раніше воїни бригади "Гарт" уразили місця зосередження особового складу армії РФ, фортифікації та техніку окупантів на Вовчанському напрямку.