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21 квітня 2025, 17:00

Прикордонники знищили укриття та замасковану техніку окупантів на Харківщині

21 квітня 2025, 17:00
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фото: ДПСУ
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У Харківській області воїни-прикордонники виявили та знищили укриття й приховану російську техніку

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

На видео — бойова робота пілотів БпЛА, які лише за одну добу знищили РСЗВ, укриття та піхоту ворога.

"Ніч чи день — не має різниці. При наявності засобів ураження в достатній кількості, ми робимо ворогу "безпілотний мікс", — йдеться в повідомленні ДПСУ.

Нагадаємо, раніше воїни бригади "Гарт" уразили місця зосередження особового складу армії РФ, фортифікації та техніку окупантів на Вовчанському напрямку.

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