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20 квітня 2025, 08:30

Росія вивела в Чорне море носій крилатих ракет "Калібр"

20 квітня 2025, 08:30
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ілюстративне фото: росЗМІ
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Станом на ранок 20 квітня російські війська тримають в акваторії Чорного моря ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр". Загальний залп — до шести ракет

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

Також відомо, що станом на 06:00:

  • в Азовському морі кораблі РФ відсутні;

  • у Середземному морі українські військові фіксують два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет.

Нагадаємо, нещодавно українські розвідники знищили в Криму російські десантні катери та ЗРК "ТОР-М2".

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