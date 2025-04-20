Россия вывела в Черное море носитель крылатых ракет "Калибр"
По состоянию на утро 20 апреля российские войска держат в акватории Черного моря вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до шести ракет
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.
Также известно, что по состоянию на 06:00:
-
в Азовском море корабли РФ отсутствуют;
-
в Средиземном море украинские военные фиксируют два вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 12 ракет.
Напомним, недавно украинские разведчики уничтожили в Крыму российские десантные катера и ЗРК "ТОР-М2".
30 часов вместо 30 дней: украинский МИД прокомментировал "перемирие Путина"Все новости »
19 апреля 2025, 20:40Путин объявил перемирие на Пасху: сколько будет продолжаться
19 апреля 2025, 17:35США открыты к идее признать Крым российским - Bloomberg
19 апреля 2025, 09:50
18 апреля 2025
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса
16 апреля 2025
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Украинцы старше 50 лет чаще других сталкиваются с трудностями трудоустройства. Несмотря на опыт и знания, этой категории граждан рынок зачастую предлагает неквалифицированную работу с низкой зарплатой...
15 апреля 2025
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Россия делает все возможное, чтобы сорвать предстоящее перемирие, но пытается сделать это руками Украины. Но несмотря на очередное скандальное заявление президента США Дональда Трампа, этот план у рос...
11 апреля 2025
Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева
На деятельности Министерства национального единства по большому счету можно ставить крест. Министерство с пафосным (совершенно в стиле нейминга нынешней власти) названием, созданное в прошлом году, ко...
Мы фиксируем каждое нарушение Россией обещания полной тишины на все время Пасхи, — Зеленский
20 апреля 2025, 13:40Генштаб ВСУ обновил данные о потерях России: информация по состоянию на 20 апреля
20 апреля 2025, 13:00Оккупанты убили жителя Херсонского района
20 апреля 2025, 12:35Россияне атаковали Николаевщину FPV-дронами: повреждены дома и сельхозтехника
20 апреля 2025, 12:05Бригада "Гарт" уничтожила склад с горючим и технику россиян под Волчанском
20 апреля 2025, 11:40На Буковине нашли мертвым еще одного курсанта Национальной академии ГПСУ
20 апреля 2025, 11:00Рано или поздно зло отступит и жизнь победит: Зеленский поздравил украинцев с Пасхой
20 апреля 2025, 10:35Из-за российских обстрелов пострадали 4 жителя Херсонщины
20 апреля 2025, 10:11РФ накрыла Запорожскую область из авиации и РСЗО: повреждена инфраструктура, ранен человек
20 апреля 2025, 09:45Верим в победу для Украины и справедливый мир: Воскресение Христово является неиссякаемым источником надежды и духовной радости
20 апреля 2025, 09:15
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+