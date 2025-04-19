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У ЗМІ розповіли про те, які ідеї в американської влади щодо "мирної угоди". Зокрема, Білий Дім готовий розглянути питання про визнання Криму

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела, передає RegioNew

У виданні зазначили, що визнання Криму російським - це останній сигнал про те, що президент США Дональд Трамп хоче припинити вогонь в Україні та закріпити угоду. Проте остаточне рішення ще не ухвалено.

Водночас у Білому Домі та Державному департаменті не відповіли на прохання журналістів прокоментувати ситуацію. При цьому один з посадовців сказав, що плани США, які необхідно додатково обговорити з Україною, не будуть "остаточним врегулюванням". Зокрема, тому, що європейські союзники не готові визнати російськими території, які окупувала Москва.

Джерела журналістів зауважили, що ці переговори все одно не матимуть сенсу, якщо Кремль не погодиться припинити бойові дії. Адже для угоди також є важливим питання гарантій безпеки для України.

Нагадаємо, нещодавно Трамп напряму сказав, що США можуть припинити свою участь в переговорах між Україною та РФ. Він заявив, що якщо одна зі сторін буде затягувати мирний процес, то американці "умивають руки". При цьому він зазначив, що сподівається, що цього не станеться.