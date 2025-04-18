Кадрові зміни: Кабмін звільнив першого заступника міністра оборони

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Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає RegioNews.

Нардеп Олексій Гончаренко, з посиланням на власні джерела писав, що Івана Гаврилюка на посаді замінить начальник Головного управління логістики Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Микола Шевцов.

Однак, офіційної інформації щодо призначення наразі немає.

Тиждень тому Суспільне повідомило з посиланням на самого Гаврилюка, що він залишить посаду за власним бажанням. Інших деталей щодо свого рішення він не розповів.

Що відомо про Івана Гаврилюка

Іван Гаврилюк – генерал-лейтенант Збройних сил України. Він був радником командувача Сил логістики ЗСУ та керівником Головного управління логістики, а також заступником начальника Генштабу ЗСУ.

До Міноборони потрапив після призначення на посаду міністра Рустема Умєрова.

5 жовтня 2023 року уряд призначив Івана Гаврилюка на посаду заступника міністра оборони з питань військово-технічної політики.

З 17 травня 2024 року він був першим заступником Міністра оборони України.