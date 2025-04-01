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Ексвисокопосадовець ЗСУ за 8000 доларів переводив військовослужбовців до тилових підрозділів
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01 квітня 2025, 12:49

Ексвисокопосадовець ЗСУ за 8000 доларів переводив військовослужбовців до тилових підрозділів

01 квітня 2025, 12:49
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фото: ілюстративне
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Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру чотирьом організаторам протиправної схеми, які за хабар переводили військовослужбовців з передової до частин, що не задіяні в активних бойових діях. Учасником схеми виявився колишній заступник начальника штабу одного з командувань видів військ ЗСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

У середньому вартість такої "послуги" становила 8000 доларів США. Заступник начальника штабу через розгалужені зв’язки та повноваження здійснював безпосередню комунікацію та вплив на прийняття незаконних рішень військовими керівниками. Серед них були високопосадовці ЗСУ усіх рівнів.

Загалом слідчі перевіряють понад 150 фактів можливого незаконного переведення у тил військових за цією схемою.

Усім фігурантам повідомлено про підозру у зловживанні впливом за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 та ч. 3 ст. 369-2 КК України). Їм загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, понад 350 нових зразків озброєння допустили до експлуатації у ЗСУ у 2025 році.

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