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18 апреля 2025, 16:12

ГБР разоблачило офицера Минобороны в незаконном бронировании мужчин от мобилизации

18 апреля 2025, 16:12
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фото: иллюстративное
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Сотрудники Государственного бюро расследований при содействии руководства Министерства обороны сообщили о подозрении действующему офицеру одного из Центров Минобороны, который организовал схему незаконного бронирования военнообязанных мужчин

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

За деньги офицер устраивал своих "клиентов" на гражданские должности в структуре Центра и в других подразделениях Минобороны. Его "клиенты" получали выписки о назначении и справки о бронировании. В дальнейшем эти данные вносились в Единый государственный реестр военнообязанных "Оберег".

Стоимость таких услуг составляла от 8 до 10 тысяч долларов США.

Таким образом, было забронировано около полусотни человек.

Организатору преступной схемы грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, эксвысокослужащий ВСУ за 8000 долларов переводил военнослужащих в тыловые подразделения.

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