$180 тысяч за молчание: в Батуми задержали шантажистов, угрожавших украинцу

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В Батуми грузинские правоохранители задержали двух мужчин, подозреваемых в вымогательстве 180 тысяч долларов у гражданина Украины

Об этом сообщает NewsGeorgia со ссылкой на пресс-релиз Министерства внутренних дел Грузии, передает RegioNews.

Отмечается, что один из подозреваемых по делу – 44-летний гражданин Украины. Его сообщник, ранее судимый 38-летний гражданин Грузии.

Мужчины заставляли украинца изменить показания по делу, рассматриваемому украинским судом. Они потребовали перечислить им 180 тысяч долларов задержанным. В противном случае угрожали убийством его и его жены.

Преступники были задержаны на пограничном пункте "Сарпи" при попытке выезда из Грузии в Турцию. Они обвиняются в групповом вымогательстве и принуждении с целью получения значительной материальной выгоды.

За эти преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Напомним, на Сумщине мужчины перевели мошенникам более 400 тыс. грн за несуществующие авто.