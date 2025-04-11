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Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, передає RegioNews.

Впродовж року 23-річний молодик забезпечував діяльність одного із підпільних гральних залів в Хаджибейському районі Одеси, де надавали доступ до азартних ігор в інтернеті. До закладу могли потрапити лише перевірені клієнти.

Фігурант використовував власну банківську картку для отримання від відвідувачів грошей за доступ до азартних ігор. Надалі частину прибутків він переказував кураторам нелегального бізнесу, залишаючи собі певний відсоток як зарплату. Загальна сума легалізованих коштів становить майже півмільйона гривень.

Молодику оголосили підозру, йому загрожує від 3 до 6 років ув’язнення з конфіскацією майна та штраф до 50 тисяч неоподатковуваних мінімумів.

Справу направили до суду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві адміністраторка підпільного казино намагалася підкупити поліцейських хабарем в 150 тисяч гривень.