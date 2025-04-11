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11 квітня 2025, 02:18

На Кіровоградщині судитимуть шахрайку, яка ошукала матір загиблого військового на 770 тисяч гривень

11 квітня 2025, 02:18
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фото: прокуратура
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До суду направлений обвинувальний акт стосовно фігурантки, яка ошукав жінку, що втратила на війні сина

Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.

Мати військового, який захищав Донеччину та загинув у 2023 році, отримувала виплати, пов’язані із втратою свого сина.

Фігурантка, користуючись необізнаністю жінки, яка не мала досвіду роботи з мобільним додатком банку і звернулася до неї за допомогою, використала логін та пароль потерпілої, а в подальшому здійснювала неодноразові банківські транзакції на свою користь.

Впродовж вересня 2024 – січня 2025 року шахрайка заволоділа 770 тис. гривень потерпілої, які витратила на ігри в онлайн-казино.

Зловмисиці загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що наркобарон Єгор Левченко (Буркін), засновник картелю "Хімпром”, через українські суди намагається скасувати санкції, запроваджені проти нього наприкінці 2023 року указом президента Зеленського.

Активність російського картелю "Хімпрому" в Україні, нагадаємо, розпочалося ще в 2014 році, а після початку повномасштабного вторгнення розгорнулася з новою силою. За даними ЗМІ, синдикат продовжує виробляти психотропи в Україні та постачати їх до Росії транзитом через ЄС. У 2023 році СБУ затримала 89 наркоділків під час спецоперацій проти "Хімпрому”.

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