РФ від початку повномасштабної війни скинула 67 тисяч КАБів та запустила понад 22 тисячі "Шахедів" по Україні

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Росія від початку повномасштабного вторгнення випустила по території України 67 тисяч керованих авіаційних бомб, тисячі ракет різних типів та 22 400 ударних безпілотників типу Shahed

Про це командування Повітряних сил Збройних сил України повідомляє у Фейсбуці, передає RegioNews.

Із 24 лютого 2022 року Повітряними Силами, спільно з ППО Сил оборони України збито:

- 2 496 крилатих ракет;

- 465 керованих авіаційних ракет;

- 97 балістичних ракет;

- 40 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал”;

- 17 575 ударних БпЛА типу "Shahed”.

"Ворог продовжує тероризувати український народ повітряними ударами і ми потребуємо більшого захисту для нашої країни, для наших міст і наших дітей! Ми потребуємо більше захисту для стабільності Європи та всього цивілізованого світу”, - заявляють у Повітряних силах.

Нагадаємо, Росія почала застосовувати БпЛА, які розкидають вибухонебезпечні предмети.