ЗСУ продовжують нищити ворога: Генштаб оприлюднив дані станом на 12 квітня
За минуло добу російська армія втратила на війні в Україні 1240 солдатів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Окрім того, окупанти втратили понад 300 одиниць військової техніки.
Загальна кількість втрат особового складу армії РФ з початку повномасштабного вторгнення орієнтовно складає 931 450 військовослужбовців.
Інші втрати Росії:
- танків - 10 591 (+11 за добу) од.;
- бойових бронемашин - 26 092 (+49) од.;
- артилерійських систем - 25 912 (+52) од.;
- РСЗВ - 1362 (+2) од.;
- засоби ППО - 1127 од.;
- літаків - 370 од.;
- гелікоптерів - 335 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 32 278 (+78) од.;
- крилатих ракет - 3145 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 43 807 (+128) од.;
- спеціальної техніки - 3798 од.
Нагадаємо, на Запорізькому фронті воїни підрозділу Group 10 Департаменту активних дій ГУР МО України зачистили селище від російських окупантів. Кількох загарбників полонили.
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