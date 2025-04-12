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12 квітня 2025, 09:35

ЗСУ продовжують нищити ворога: Генштаб оприлюднив дані станом на 12 квітня

12 квітня 2025, 09:35
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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За минуло добу російська армія втратила на війні в Україні 1240 солдатів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Окрім того, окупанти втратили понад 300 одиниць військової техніки.

Загальна кількість втрат особового складу армії РФ з початку повномасштабного вторгнення орієнтовно складає 931 450 військовослужбовців.

Інші втрати Росії:

  • танків - 10 591 (+11 за добу) од.;
  • бойових бронемашин - 26 092 (+49) од.;
  • артилерійських систем - 25 912 (+52) од.;
  • РСЗВ - 1362 (+2) од.;
  • засоби ППО - 1127 од.;
  • літаків - 370 од.;
  • гелікоптерів - 335 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 32 278 (+78) од.;
  • крилатих ракет - 3145 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 43 807 (+128) од.;
  • спеціальної техніки - 3798 од.

Нагадаємо, на Запорізькому фронті воїни підрозділу Group 10 Департаменту активних дій ГУР МО України зачистили селище від російських окупантів. Кількох загарбників полонили.

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