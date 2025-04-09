До 5 червня всі "обмежено придатні" мають повторно пройти ВЛК, – Міноборони
У Міноборони нагадали, що військовозобовʼязані громадяни, які до 4 травня 2024 року були визнані обмежено придатними до військової служби, мають обов’язково повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). Крайній термін – 5 червня
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу оборонного відомства.
Алгоритм дій:
- Отримайте направлення на ВЛК (через застосунок Резерв+; у ТЦК та СП (особисто).
- Пройдіть комісію у медзакладі.
- 3. Отримайте нове рішення: придатний або непридатний.
"Крайній термін – 5 червня 2025 року включно. Не зволікайте – процедура обов’язкова за законом", – додали в Міноборони.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що майже 70% військовослужбовців з числа тих, які не мають обмежень за станом здоров’я, у 2024-2025 роках перевели до бойових частин. Наразі половину штату ТЦК в Україні складають військові, які отримали поранення чи контузії на фронті.
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