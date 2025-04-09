фото: pixabay

У Міноборони нагадали, що військовозобовʼязані громадяни, які до 4 травня 2024 року були визнані обмежено придатними до військової служби, мають обов’язково повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). Крайній термін – 5 червня

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу оборонного відомства.

Алгоритм дій:

Отримайте направлення на ВЛК (через застосунок Резерв+; у ТЦК та СП (особисто). Пройдіть комісію у медзакладі. 3. Отримайте нове рішення: придатний або непридатний.

"Крайній термін – 5 червня 2025 року включно. Не зволікайте – процедура обов’язкова за законом", – додали в Міноборони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що майже 70% військовослужбовців з числа тих, які не мають обмежень за станом здоров’я, у 2024-2025 роках перевели до бойових частин. Наразі половину штату ТЦК в Україні складають військові, які отримали поранення чи контузії на фронті.