Стало известно, отменят ли в Украине мобилизацию и военное положение
Верховная Рада продолжит мобилизацию и военное положение в мае
Об этом заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в программе "Есть разговор" на YouTube-канале Укринформа, передает RegioNews.
По его словам, народные депутаты продолжат мобилизацию и военное положение, ведь война еще не завершена.
Как известно, Верховная Рада 15 января продлила действие режима военного положения и всеобщую мобилизацию в Украине до 9 мая 2025 года. Это уже 14-е голосование за режим военного положения в Украине.
Напомним, в Минобороны напомнили, кто подлежит мобилизации и какие обязанности граждан.
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