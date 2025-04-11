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11 апреля 2025, 16:40

Стало известно, отменят ли в Украине мобилизацию и военное положение

11 апреля 2025, 16:40
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фото: иллюстративное
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Верховная Рада продолжит мобилизацию и военное положение в мае

Об этом заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в программе "Есть разговор" на YouTube-канале Укринформа, передает RegioNews.

По его словам, народные депутаты продолжат мобилизацию и военное положение, ведь война еще не завершена.

Как известно, Верховная Рада 15 января продлила действие режима военного положения и всеобщую мобилизацию в Украине до 9 мая 2025 года. Это уже 14-е голосование за режим военного положения в Украине.

Напомним, в Минобороны напомнили, кто подлежит мобилизации и какие обязанности граждан.

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