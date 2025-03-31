В Україні вже готуються до повоєнних виборів

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В Україні вже готують Закон про повоєнні вибори: зараз опрацьовуються пропозиції, які будуть подані до Верховної Ради

Як передає RegioNews, про це голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко заявив в інтерв’ю "Українській правді".

"Ми опинилися в умовах, коли в нас багато що нового, тому і говорю, що повинен бути закон про особливості проведення повоєнних виборів. Бо треба врегулювати багато конкретних аспектів", - розповів Діденко.

Згодом він додав, що такий документ вже розробляють.

"Якщо виходити з чинних норм, то протягом місяця після закінчення воєнного стану Центральна виборча комісія повинна оголосити парламентські вибори, і сам виборчий процес має тривати 60 днів. Щодо виборів президента, то Верховна Рада має ухвалити рішення про їх призначення, знову ж таки впродовж місяця. Там виборчий процес триває 90 днів, а не 60", - додав він.

Нещодавнє опитування показало, як українці ставляться до виборів під час війни.