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11 апреля 2025, 16:53

Минединства против реальности: возвращение украинцев из-за границы под вопросом

11 апреля 2025, 16:53
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фото: Цензор.НЕТ
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Министерство национального единства, созданное для налаживания связи с украинцами за рубежом и содействия их возвращению, столкнулось с критически низкой эффективностью

Об этом в своей статье пишет журналист RegioNews Владимир Миленко.

Так, в декабре 2024 года в Кабмине появился очередной орган с громким названием — Министерство национального единства. Амбициозная задача: вернуть миллионы украинцев из вынужденной эмиграции домой. Реальность: 70% возвращаться не планируют. И это не "измена", а просто социология.

Возглавил министерство не кто-нибудь, а Алексей Чернышев — человек из круга ближайших к президенту. Бывший глава Минрегиона, потом глава "Нафтогаза" , теперь снова в кресле министра.

Министерство было создано путем переименования бывшего Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий. Главная миссия ведомства сделать так, чтобы украинцы за рубежом захотели вернуться. Только вот Чернышев на днях признал: после окончания войны назад приедет максимум 30% . Остальные останутся там, где обрели стабильность, безопасность и будущее для детей.

Дополнительным негативным фактором является информация о значительных доходах самого министра Чернышева во время войны. Согласно декларации, в прошлом году он задекларировал 37,3 млн грн доходов, став самым оплачиваемым чиновником. Несмотря на законность таких доходов, в обществе это вызвало вопрос о соответствии реалий министра и граждан, которых он пытается убедить в целесообразности возвращения.

Аналитики отмечают без комплексной государственной политики, направленной на решение ключевых проблем — жилищных, трудовых и правовых — а не только информационных кампаний, министерство рискует потерять не только доверие, но и сам смысл своего существования.

Детальнее об этом читайте в материале: Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева

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