В Укргідрометцентрі розповіли, коли в Україні потеплішає

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В Україні з наступного тижня прогнозується зростання температури

Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха, передає RegioNews.

За її словами, холодна погода, яка спостерігається зараз, спричинена впливом арктичної повітряної маси і атмосферного фронту, який просуватиметься до південно-східних регіонів. Там також очікуються опади змішаної фази – переважно мокрий сніг.

Птуха зазначила, що опади будуть поступово припинятися. Наступний тиждень вже обіцяє бути з весняними, досить класичними, температурами.

У більшості регіонів буде від 13°С до 17°С, починаючи вже з вівторка, 15 квітня.

Нагадаємо, в п'ятницю, 11-го квітня в Україні вночі очікуються заморозки 0…-4 градуси, на південному сході буде тепліше – до +4 градусів.

Раніше народний синоптик Станіслав Щедрін розповів, якою буде погода у квітні.