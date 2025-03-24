Стало відомо, якою буде погода у квітні
Погода у квітні поточного року буде аномальною
Про це в інтерв'ю для Главреда повідомив народний синоптик Станіслав Щедрін, передає RegioNews.
За його словами, в першу декаду квітня по всій Україні варто очікувати відносно теплу погоду, без аномалій. Можливі лише локальні грози.
Щодо температури, то стовпчики термометрів коливатимуться у межах +15…+18 градусів.
До кінця другої декади квітня можливі нічні заморозки, крім півдня країни.
За прогнозом Щедріна, похолодання можливе з 15-17 квітня і до 25-26 квітня, не враховуючи західні регіони. У західних регіонах буде холодніше, буде більше вологих повітряних мас, а також атмосферні фронти накриють частину країни.
Раніше синоптикиня Наталка Діденко попередила українців про нестійку погоду.
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