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10 квітня 2025, 13:46

Снігопад, сильний вітер і дощ: до України наближається негода

10 квітня 2025, 13:46
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фото: ілюстративне
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У п’ятницю, 11-го квітня в Україні вночі очікуються заморозки 0…-4 градуси, на південному сході буде тепліше – до +4 градусів

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, передає RegioNews.

Упродовж дня п'ятниці найвищою очікується температура в східних областях, +5…+11 градусів. В центральній частині від +3 на Вінниччині до +8 на Дніпропетровщині. У північних областях стовпчики термометрів покажуть +3…+6 градусів. На півдні очікується +2…+5 градусів, на Запоріжжі до +7 градусів.

Найхолодніше завтра буде в західних областях, +1+5 градусів.

Циклон Aribert Другий зумовить несприятливі погодні умови у південній частині України: сильний мокрий сніг та дощ, штормовий вітер, налипання мокрого снігу, складну ситуацію на дорогах, можливе обламування гілок на деревах через налипання мокрого снігу в поєднанні із сильним вітром.

Також волога погода із мокрим снігом очікується в західних областях та подекуди у центральній частині. Переважно дощ ймовірний на сході України.

На решті території - без істотних опадів.

У Києві наприкінці робочого тижня опадів не передбачається. Вночі заморозки 0…-2 градуси, хай вже вони сказяться, завтра вдень +3…+5 градусів.

Нагадаємо, в Україні випало до метра снігу.

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