В Укргидрометцентре рассказали, когда в Украине станет теплее

иллюстративное фото: из открытых источников

В Украине со следующей недели прогнозируется повышение температуры

Об этом в эфире телемарафона сообщила представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха, передает RegioNews.

По ее словам, наблюдаемая сейчас холодная погода вызвана влиянием арктической воздушной массы и атмосферного фронта, который будет продвигаться к юго-восточным регионам. Там же ожидаются осадки смешанной фазы – преимущественно мокрый снег.

Птуха отметила, что осадки будут постепенно прекращаться. Следующая неделя уже обещает быть с весенними, достаточно классическими температурами.

В большинстве регионов будет от 13 до 17°С, начиная уже со вторника, 15 апреля.

Напомним, в пятницу, 11 апреля в Украине ночью ожидаются заморозки 0…-4 градуса, на юго-востоке будет теплее – до +4 градусов.

Ранее народный синоптик Станислав Щедрин рассказал, какой будет погода в апреле.