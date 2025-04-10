В Укргидрометцентре рассказали, когда в Украине станет теплее
В Украине со следующей недели прогнозируется повышение температуры
Об этом в эфире телемарафона сообщила представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха, передает RegioNews.
По ее словам, наблюдаемая сейчас холодная погода вызвана влиянием арктической воздушной массы и атмосферного фронта, который будет продвигаться к юго-восточным регионам. Там же ожидаются осадки смешанной фазы – преимущественно мокрый снег.
Птуха отметила, что осадки будут постепенно прекращаться. Следующая неделя уже обещает быть с весенними, достаточно классическими температурами.
В большинстве регионов будет от 13 до 17°С, начиная уже со вторника, 15 апреля.
Напомним, в пятницу, 11 апреля в Украине ночью ожидаются заморозки 0…-4 градуса, на юго-востоке будет теплее – до +4 градусов.
Ранее народный синоптик Станислав Щедрин рассказал, какой будет погода в апреле.