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На Прикарпатті через складні погодні умови на дороги державного значення оперативно виїхала спецтехніка

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області, передає RegioNews.

Зазначається, що в регіоні спостерігаються інтенсивні опади у вигляді снігу та мокрого снігу, а також сильні пориви вітру. Температура повітря знизилася нижче нуля, що призвело до утворення ожеледиці на дорогах.

Відтак для ліквідації наслідків негоди, на дороги державного значення оперативно виїхала техніка підрядників.

Зранку спецтехніка вже працювала на Вишківському перевалі. Пізніше до розчищення снігу та проведення протиожеледних заходів долучилися команди на інших перевалах та в гірських районах області.

Наразі ускладнень руху дорогами державного значення немає. Водіїв просять бути особливо уважними.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Карпатах намело до метра снігу.