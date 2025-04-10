Потери России на 10 апреля: Генштаб обновил данные
По состоянию на утро 10 апреля ВСУ уничтожили 929 тысяч российских захватчиков. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1420 военных. Данные уточняются
Как передает RegioNews, об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.04.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 929000 (+1420) человек,
- танков ‒ 10579 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 22033 (+12) ед,
- артиллерийских систем – 25982 (+70) ед,
- РСЗО – 1359 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 1127 (+0) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 32078 (+105),
- крылатые ракеты ‒ 3145 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 43514 (+169) ед,
- специальная техника – 3796 (+4).
Напомним, по состоянию на утро 10 апреля в Черном и Азовском морях – ни один корабль РФ.
С начала войны погибли 186 деятелей искусства и 102 медийщика: данные МинкультаВсе новости »
09 апреля 2025, 15:55До 5 июня все "ограниченно годные" должны повторно пройти ВВК, – Минобороны
09 апреля 2025, 15:54Сырский рассказал, сколько солдат нужно Украине ежемесячно
09 апреля 2025, 14:58
09 апреля 2025
"Дети врагов народа". Почему обстрел Кривого Рога вызвал такую неожиданную реакцию
Украинское общество, разделившись на части и враждуя между собой, докатилось до российских антигуманистических нарративов. Почему военный позволяет себе столь резкие заявления в адрес не просто своих ...
09 апреля 2025
Путь одинокой матери: как живут женщины, потерявшие мужа на войне
До полномасштабной войны статус одинокой мамы имели почти 120 тыс. украинок. Но сегодня этот показатель, к большому сожалению, постоянно увеличивается. Растить в одиночку детей — задача крайне непрост...
04 апреля 2025
Выборы в Украине: когда могут состояться и кому они нужны
Тема новых выборов президента и Верховной Рады Украины так или иначе остается в повестке дня, особенно ввиду возможного перемирия или вообще остановки войны. Когда именно состоятся эти выборы и кому в...
03 апреля 2025
Перемирие к Пасхе: воплотится ли эта идея в жизнь и чего ждать Украине
Дональд Трамп продолжает свою миротворческую деятельность, постепенно закапывая и свою репутацию и свои гипотетические шансы на Нобелевскую премию мира. Но, как это ни парадоксально, «пасхальное перем...
Пограничники показали, как уничтожают вражеские пушки под Волчанском
10 апреля 2025, 08:29На Прикарпатье разоблачили 23-летнего наркодилера: ему светит до 10 лет тюрьмы
10 апреля 2025, 08:14Запорожская область: вражеская артиллерия и авиация ударили более 400 раз
10 апреля 2025, 07:59В ГСЧС показали последствия вражеской атаки на Киев
10 апреля 2025, 07:59ВСУ отменили мобилизацию эксглавы ГФС Насирова
10 апреля 2025, 07:36В Николаеве из-за атаки БпЛА ранены 10 человек, двое – в больнице
10 апреля 2025, 07:30В Черном и Азовском морях – ни одного корабля РФ
10 апреля 2025, 07:07Вместо партнеров – давление и тарифы: дипломатия эпохи Трампа
10 апреля 2025, 06:55Смертельная статистика: в марте на дорогах Киевщины – 21 погибший
10 апреля 2025, 06:53
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
"Дети врагов народа". Почему обстрел Кривого Рога вызвал такую неожиданную реакцию
Путь одинокой матери: как живут женщины, потерявшие мужа на войне