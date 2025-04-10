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Потери России на 10 апреля: Генштаб обновил данные
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10 апреля 2025, 07:44

Потери России на 10 апреля: Генштаб обновил данные

10 апреля 2025, 07:44
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фото: иллюстративное
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По состоянию на утро 10 апреля ВСУ уничтожили 929 тысяч российских захватчиков. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1420 военных. Данные уточняются

Как передает RegioNews, об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.04.25 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 929000 (+1420) человек,
  • танков ‒ 10579 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 22033 (+12) ед,
  • артиллерийских систем – 25982 (+70) ед,
  • РСЗО – 1359 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 1127 (+0) ед,
  • самолетов – 370 (+0) ед,
  • вертолетов – 335 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 32078 (+105),
  • крылатые ракеты ‒ 3145 (+0),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 43514 (+169) ед,
  • специальная техника – 3796 (+4).

Напомним, по состоянию на утро 10 апреля в Черном и Азовском морях – ни один корабль РФ.

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