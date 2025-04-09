12:39  09 апреля
Суды отменяют 90% штрафов от ТЦК
15:29  09 апреля
С оккупированных территорий вернули еще шестерых детей, – ОП
15:42  09 апреля
Полиция заблокировала 10 каналов незаконного пересечения границы в разных регионах Украины
UA | RU
UA | RU
09 апреля 2025, 14:34

Трагедия в Польше: 15-летнюю украинку, пропавшую несколько месяцев назад, нашли мертвой

09 апреля 2025, 14:34
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Варшаве обнаружили тело 15-летней украинской девушки Маргариты Шрайбер, пропавшей 10 января по дороге в школу

Об этом сообщает польское издание Vitrina.pl, передает RegioNews.

Близкий к семье мужчина рассказал, что тело девушки было найдено еще полтора месяца назад в районе Белян. Все это время длилась процедура опознания.

"Маргариту нашли. С болью сообщаем, что поиски Маргариты завершились трагически. Ее тело было найдено в районе Белян около полутора месяцев назад, но процедура опознания заняла все это время", – сказал друг семьи.

По его словам, на днях родные Маргариты получили официальное подтверждение ее смерти.

По предварительной информации, третьи лица не причастны к этому трагическому событию. Семья планирует похоронить девушку в Украине.

Напомним, в Одесской области повесился 15-летний ребенок. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Польша Варшава девушка школа полиция Украинка
В Запорожье полицейский стрелял в вооруженного ножом хулигана
09 апреля 2025, 05:55
В Днепре задержан мужчина, который жестоко избил человека
08 апреля 2025, 10:33
Тело нашли в укрытии: в Запорожье женщина зарезала мужчину
07 апреля 2025, 23:30
Все новости »
09 апреля 2025
Путь одинокой матери: как живут женщины, потерявшие мужа на войне
До полномасштабной войны статус одинокой мамы имели почти 120 тыс. украинок. Но сегодня этот показатель, к большому сожалению, постоянно увеличивается. Растить в одиночку детей — задача крайне непрост...
04 апреля 2025
Выборы в Украине: когда могут состояться и кому они нужны
Тема новых выборов президента и Верховной Рады Украины так или иначе остается в повестке дня, особенно ввиду возможного перемирия или вообще остановки войны. Когда именно состоятся эти выборы и кому в...
03 апреля 2025
Перемирие к Пасхе: воплотится ли эта идея в жизнь и чего ждать Украине
Дональд Трамп продолжает свою миротворческую деятельность, постепенно закапывая и свою репутацию и свои гипотетические шансы на Нобелевскую премию мира. Но, как это ни парадоксально, «пасхальное перем...
31 марта 2025
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях
В последние три года, после начала полномасштабной войны, количество украинцев, прежде всего украинок, за рубежом серьезно возросло. Наши с вами соотечественники оказались в разных странах мира, в раз...
Полиция заблокировала 10 каналов незаконного пересечения границы в разных регионах Украины
09 апреля 2025, 15:42
С оккупированных территорий вернули еще шестерых детей, – ОП
09 апреля 2025, 15:29
Мошенничество под видом помощи: в Тернопольской области злоумышленники украли у пенсионерки почти 50 тысяч гривен
09 апреля 2025, 15:05
На Полтавщине внедорожник врезался в грузовик: есть пострадавший
09 апреля 2025, 14:59
Сырский рассказал, сколько солдат нужно Украине ежемесячно
09 апреля 2025, 14:58
Убийство Фарион: Зинченко продлили меру пресечения
09 апреля 2025, 14:23
От 12 до 16 тысяч долларов за выезд: во Львовской области пограничники ликвидировали канал незаконной переправки мужчин за границу
09 апреля 2025, 14:17
Распылил газ и скрылся: в Житомире мужчина напал на военных в машине ТЦК
09 апреля 2025, 14:07
Пограничники показали, как уничтожают технику россиян в Харьковской области
09 апреля 2025, 14:03
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Путь одинокой матери: как живут женщины, потерявшие мужа на войне
Выборы в Украине: когда могут состояться и кому они нужны
Все публикации »
Юрий Бутусов
Игорь Луценко
Сергей Фурса
Все блоги »