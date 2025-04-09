Трагедия в Польше: 15-летнюю украинку, пропавшую несколько месяцев назад, нашли мертвой
В Варшаве обнаружили тело 15-летней украинской девушки Маргариты Шрайбер, пропавшей 10 января по дороге в школу
Об этом сообщает польское издание Vitrina.pl, передает RegioNews.
Близкий к семье мужчина рассказал, что тело девушки было найдено еще полтора месяца назад в районе Белян. Все это время длилась процедура опознания.
"Маргариту нашли. С болью сообщаем, что поиски Маргариты завершились трагически. Ее тело было найдено в районе Белян около полутора месяцев назад, но процедура опознания заняла все это время", – сказал друг семьи.
По его словам, на днях родные Маргариты получили официальное подтверждение ее смерти.
По предварительной информации, третьи лица не причастны к этому трагическому событию. Семья планирует похоронить девушку в Украине.
Напомним, в Одесской области повесился 15-летний ребенок. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.