У Дніпрі затримали чоловіка, який жорстоко побив людину
Поліцейські Дніпра затримали 36-річного чоловіка за нанесення тяжких тілесних ушкоджень
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Зазначається, що інцидент трапився 6 квітня в Центральному районі міста.
За попередньою інформацією, між двома чоловіками виникла сварка, в ході якої 36-річний нападник завдав тяжких травм потерпілому. 45-річного чоловіка госпіталізували до медичного закладу.
Правоохоронці оперативно затримали підозрюваного та повідомили про підозру.
Зловмиснику світить покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.
Нагадаємо, на Волині в кафе чоловік побив іншого відвідувача до півсмерті.
Раніше на Рівненщині чоловік вбив свою матір. Це сталося під час застілля, коли вони посварилися. В ході сварки чоловік завдав матері близько десяти ударів топором.