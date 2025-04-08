У Дніпрі затримали чоловіка, який жорстоко побив людину

фото: Національна поліція

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент трапився 6 квітня в Центральному районі міста.

За попередньою інформацією, між двома чоловіками виникла сварка, в ході якої 36-річний нападник завдав тяжких травм потерпілому. 45-річного чоловіка госпіталізували до медичного закладу.

Правоохоронці оперативно затримали підозрюваного та повідомили про підозру.

Зловмиснику світить покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Нагадаємо, на Волині в кафе чоловік побив іншого відвідувача до півсмерті.

Раніше на Рівненщині чоловік вбив свою матір. Це сталося під час застілля, коли вони посварилися. В ході сварки чоловік завдав матері близько десяти ударів топором.