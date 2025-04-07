10:59  07 квітня
У Полтаві пів року не буде гарячої води: список вулиць
05:24  07 квітня
У Карпатах заблукали двоє 17-річних юнаків з Києва
04:28  07 квітня
На Харківщині в електричці чоловік показував пасажирам статевий орган
UA | RU
UA | RU
07 квітня 2025, 23:30

Тіло знайшли в укритті: у Запоріжжі жінка зарізала чоловіка

07 квітня 2025, 23:30
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У Запоріжжі знайшли тіло чоловіка. Виявилось, що його вбила жінка, завдавши удар ножем

Про це повідомляє поліція Запорізької області, передає RegioNews.

У підвальному приміщенні, яке використовується як укриття, поліцейські знайшли тіло чоловіка з ножовим пораненням черевної порожнини. Це виявився 42-річний чоловік без постійного місця проживання.

Як з'ясували правоохоронці, між чоловіком та 47-річною жінкою стався конфлікт. В розпалі сварки вона схопила ніж та вдарила його в живіт. Коли він помер від поранення, вона втекла. Поліцейські вже її затримали.

"Наразі фігурантці повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 КК України. Найближчим часом суд обиратиме їй запобіжний захід", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Черкащині засудили чоловіка, який вбив свою співмешканку. Жінка вмерла від жорстокого побиття. Чоловік припалював її тіло праскою та завдавав ударів по всьому тілу.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
убивство поліція
У Києві чоловік задушив свою дружину
03 квітня 2025, 16:00
Всі новини »
04 квітня 2025
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Тема нових виборів президента і Верховної Ради України так чи інакше залишається на порядку денному, особливо зважаючи на можливе перемир'я чи взагалі зупинку війни. Коли саме відбудуться ці вибори і ...
03 квітня 2025
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Дональд Трамп продовжує свою миротворчу діяльність, поступово закопуючи і свою репутацію, і свої гіпотетичні шанси на Нобелівську премію миру. Але, як це не парадоксально, «великоднє перемир’я» ще не ...
31 березня 2025
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
В останні три роки, після початку повномасштабної війни, кількість українців, перш за все – українок, за кордоном серйозно зросла. Наші з вами співвітчизники опинилися в різних країнах світу, в різних...
27 березня 2025
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
2025 рік увійде в історію російсько-української війни як початок справді терористичної її складової – уже без жодних військових прикриттів, а напряму. Російські спецслужби, перш за все Федеральна служ...
За тиждень ЗСУ ліквідували понад 9,5 тисяч росіян
08 квітня 2025, 00:35
​​Один загиблий та двоє постраждалих: на Хмельниччині затримали водія, який пʼяним вчинив ДТП
08 квітня 2025, 00:15
На Закарпатті винесли вирок чоловіку, який до смерті забив односельця
07 квітня 2025, 23:55
На Харківщині в пожежі загинула 3-річна дівчинка
07 квітня 2025, 23:05
На Одещині винесли вирок військовому, який "відбивав" свого брата від поліції лопатою
07 квітня 2025, 22:35
Припікав тіло праскою та жорстоко бив: на Черкащині засудили чоловіка, який вбив свою співмешканку
07 квітня 2025, 21:55
Тримались за руки, а тепер поховали разом: у Кривому Розі попрощались з підлітками, яких вбила Росія
07 квітня 2025, 21:25
Небезпечні стихійні явища: в Укргідрометцентрі попередили про погоду на 8 квітня
07 квітня 2025, 20:55
На Харківщині російський дрон атакував поліцейських
07 квітня 2025, 20:35
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Олександр Мусієнко
Всі блоги »