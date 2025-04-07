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У Запоріжжі знайшли тіло чоловіка. Виявилось, що його вбила жінка, завдавши удар ножем

Про це повідомляє поліція Запорізької області, передає RegioNews.

У підвальному приміщенні, яке використовується як укриття, поліцейські знайшли тіло чоловіка з ножовим пораненням черевної порожнини. Це виявився 42-річний чоловік без постійного місця проживання.

Як з'ясували правоохоронці, між чоловіком та 47-річною жінкою стався конфлікт. В розпалі сварки вона схопила ніж та вдарила його в живіт. Коли він помер від поранення, вона втекла. Поліцейські вже її затримали.

"Наразі фігурантці повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 КК України. Найближчим часом суд обиратиме їй запобіжний захід", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Черкащині засудили чоловіка, який вбив свою співмешканку. Жінка вмерла від жорстокого побиття. Чоловік припалював її тіло праскою та завдавав ударів по всьому тілу.