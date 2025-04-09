Суди скасовують 90% штрафів від ТЦК

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В Україні суди масово скасовують штрафи від ТЦК, винесених за ст. 210 КУпАП "Порушення правил військового обліку" стало можливим через недопрацювання Міноборони

Як передає RegioNews, про це "Телеграфу" розповів нардеп від "Слуги народу", член парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності і голова ТСК з розслідування можливих порушень законодавства при обороні держави Олександр Бакумов.

За його словами, Міноборони і Генштаб ЗСУ пропонували накладати на громадян штрафи близько 150 тисяч гривень.

"Та практика, яка складається в українських судах, що 90% штрафів скасовується — це питання до якості адміністративного матеріалу, — каже нардеп.

Водночас Бакумов наголосив, що 10% протоколів було складено в належний спосіб.

Нагадаємо, начальник одного із ТЦК заявив, що не пустить сина в армію.