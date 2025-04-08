Ілюстративне фото

На Сумщині судили військового, який самовільно залишив службу. Він був колишнім ув'язненим, який підписав контракт з Міноборони

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

У Сумській області розглянули справу, пов'язану зі службовою в одному з батальйонів спеціального призначення "Шакал". Ці батальйони були створені минулого року з громадян, які відбували покарання у місцях позбавлення волі. За даними слідства, влітку 2024 року чоловік добровільно надав згоду на проходження військової служби за контрактом до закінчення особливого періоду.

Відомо, що до служби в ЗСУ чоловік був засуджений двічі (за наркотики). До виходу з колонії йому лишалось лише 4,5 місяці. Проте на суді він розповів, що йому там було дуже важко, бо його постійно били. Тому він підписав контракт з Міноборони та був зарахований у склад батальйону "Шакал" в якості стрільця.

Зазначається, що він брав участь у бойових діях на території Курської області РФ. Проте служба в батальйоні чоловіку не сподобалась. Він заявив, що умови там не відрізнялись від умов у виправній колонії. Наприклад, були випадки крадіжки речей у військових.

Також не подобалось йому ставлення командування. Його обмежували в пересуванні, не відпускали до магазину і не відпустили на похорони. Тому в результаті восени 2024 року військовий самовільно залишив військову частину: він віддав автомат заступнику командира і сказав - "можеш мене не чекати".

Згодом він переїхав до Сум, де зняв житло та працював. Через два тижня йому подзвонив один з військових батальйону та запропонував зустрітися. От тільки на зустрічі його чекали вже й інші військові на чолі з офіцером. Чоловік заявив, що він все одно втече. Таким чином, він вдруге самовільно покинув військову частину.

Уже в грудні минулого року до нього підійшли на вулиці ТЦК та з'ясували, що він знаходиться в розшуку через СЗЧ. Тоді його затримали. У суді чоловік визнав провину лише частково.

Суд визнав його винним та приговорив до 5 років позбавлення волі. Таким чином, чоловік хотів залишити виправну колонію на 4,5 місяці раніше закінчення строку відбування покарання, а в результаті набагато довше буде за ґратами.

Нагадаємо, раніше в Одеській області судили військового. Він намагався "відбити" свого брата лопатою, коли того затримували правоохоронці.