Суды отменяют 90% штрафов от ТЦК

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В Украине суды массово отменяют штрафы от ТЦК, вынесенные по ст. 210 КУоАП "Нарушение правил военного учета" стало возможным из-за недоработки Минобороны

Как передает RegioNews, об этом "Телеграфу" рассказал нардеп от "Слуги народа", член парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности и глава ВСК по расследованию возможных нарушений законодательства при обороне государства Александр Бакумов.

По его словам, Минобороны и Генштаб ВСУ предлагали налагать на граждан штрафы около 150 тысяч гривен.

"Та практика, которая составляется в украинских судах, что 90% штрафов отменяется — это вопрос качества административного материала, — говорит нардеп.

В то же время Бакумов подчеркнул, что 10% протоколов было составлено должным образом.

Напомним, начальник одного из ТЦК заявил, что не пустит сына в армию.