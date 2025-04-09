В приложении Армия+ запустили сервис для женитьбы военных вне очереди: инструкция

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В мобильном приложении Армия+ появился новый сервис для украинских военнослужащих — возможность забронировать приоритетные время и дату для брака онлайн в приложении Дія

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В ведомстве отметили, что приоритет распространяется именно на авторизованных военных в приложении. Чтобы получить ближайшие дату и время для регистрации брака, военнослужащий или военнослужащая должны подать заявление через Армию+ в разделе "Сервисы".

После того, как партнер или партнер подтвердят, что готовы жениться, Действие предложит выбрать дату и время. Ссылкой на церемонию явится в Действии в день свадьбы. Бракосочетание происходит онлайн и длится до 30 минут. Для этого обеим сторонам необходимо иметь в Действии ID-карту или загранпаспорт, а также верифицированный налоговый номер.

"Приоритетность на брак онлайн — это то, что просили сделать нас военные в последние месяцы. Армия+ вместе с Дією отзываются на эту просьбу. Мы понимаем, что не все военные могут вырваться из службы на несколько дней, и жениться на своем партнере или партнерше. Поэтому мы даем им возможность сделать это дистанционно и без похода в ГРАГС", — заявили в Минобороны.

Ранее в Министерстве юстиции рассказали о количестве бракосочетаний в Украине за последнюю неделю. За этот период зарегистрировано 1870 браков. Больше всего в Киеве — 522 свадьбы.