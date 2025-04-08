Стало відомо, кого з ув'язнених не беруть до лав ЗСУ
Закон України чітко визначає, що хто із ув'язнених може бути умовно-достроково звільнений для залучення до лав Збройних сил України
Про це в телеефірі повідомив представник державно-кримінальної виконавчої служби України Дмитро Андрєєв, передає RegioNews із посиланням на Укрінформ.
"Наших колишніх засуджених в ЗСУ, за свідченням командирів підрозділів, відрізняє велика мотивація, героїзм та відданість. Переважна їх більшість відзначена відомчими та державними нагородами", - сказав Андрєєв.
За його словами, до лав ЗСУ не можуть долучитись ув'язнені за державну зраду й тероризм та інші особливо тяжкі злочини.
Станом на початок квітня понад 8 тисяч колишніх засуджених – чоловіків та жінок – поповнили лави Збройних сил України.
Нагадаємо, Сили оборони за добу ліквідували майже 1300 окупантів.