Стало відомо, кого з ув'язнених не беруть до лав ЗСУ

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Закон України чітко визначає, що хто із ув'язнених може бути умовно-достроково звільнений для залучення до лав Збройних сил України

Про це в телеефірі повідомив представник державно-кримінальної виконавчої служби України Дмитро Андрєєв, передає RegioNews із посиланням на Укрінформ.

"Наших колишніх засуджених в ЗСУ, за свідченням командирів підрозділів, відрізняє велика мотивація, героїзм та відданість. Переважна їх більшість відзначена відомчими та державними нагородами", - сказав Андрєєв.

За його словами, до лав ЗСУ не можуть долучитись ув'язнені за державну зраду й тероризм та інші особливо тяжкі злочини.

Станом на початок квітня понад 8 тисяч колишніх засуджених – чоловіків та жінок – поповнили лави Збройних сил України.

Нагадаємо, Сили оборони за добу ліквідували майже 1300 окупантів.