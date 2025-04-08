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Про це повідомляє Міністерство юстиції, передає RegioNews.

У Міністерстві юстиції поділились статистикою щодо укладання шлюбів в Україні за останній тиждень. Виявилось, що за цей час зареєстровано 1 870 шлюбів по всій країні. У трійці лідерів опинилися:

Київ - 522;

Дніпропетровщина - 152;

Одещина - 111.

Нагадаємо, раніше в Опендатабот казали про те, що українці стали менше одружуватися. У середньому за минулий рік в місяць одружувалися 12,5 тисячі пар. За останні 10 років це є найнижчим показником.