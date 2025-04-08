Де в Україні більше одружуються: у Мінюсті показали статистику
У Міністерстві юстиції показали статистику укладання шлюбів по регіонах. Столиця виявилися в лідерах
Про це повідомляє Міністерство юстиції, передає RegioNews.
У Міністерстві юстиції поділились статистикою щодо укладання шлюбів в Україні за останній тиждень. Виявилось, що за цей час зареєстровано 1 870 шлюбів по всій країні. У трійці лідерів опинилися:
- Київ - 522;
- Дніпропетровщина - 152;
- Одещина - 111.
Нагадаємо, раніше в Опендатабот казали про те, що українці стали менше одружуватися. У середньому за минулий рік в місяць одружувалися 12,5 тисячі пар. За останні 10 років це є найнижчим показником.
Дослідження показало, як війна вплинула на кількість укладених шлюбів в УкраїніВсі новини »
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