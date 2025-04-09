Ілюстративне фото

Військові вже почали користуватися послугою онлайн одруження. Тепер вони можуть це зробити швидко і без черг

Про це розповіли в Міністерстві юстиції України, передає RegioNews.

Нещодавно в "Армія+" зʼявилась можливість для одруження військових онлайн в будь-який час. За даними Мінюсту, в перші ж години запуску нового сервісу понад 100 пар військовослужбовців зареєстрували шлюб.

Зазначається, що сервіс спрямований на полегшення та прискорення процесу реєстрації шлюбу за пріоритетним часом. Тобто, військовим не доведеться відвідувати відділ державної реєстрації актів цивільного стану.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві юстиції розповіли про кількість одружень в Україні за останній тиждень. За цей період зареєстровано 1 870 шлюбів. Найбільше в Києві - в столиці за цей час було 522 весілля.