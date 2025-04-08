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08 квітня 2025, 17:10

У Міноборони прокоментували "невиплати" військовим через брак коштів

08 квітня 2025, 17:10
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Українські військовослужбовці отримують та отримуватимуть грошове забезпечення в повному обсязі без затримок

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

Раніше у ЗМІ з'явилися повідомлення про нібито брак коштів і можливі невиплати військовим.

"Зазначена інформація не відповідає дійсності, військовослужбовці Збройних сил України отримують та будуть отримувати грошове забезпечення", – запевнили в Міноборони.

Нагадаємо, на Закарпатті чоловік обманом виманив 7 млн грн, які належали родині загиблого військового.

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