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09 апреля 2025, 10:32

Заплатил $30 тысяч за побег, а попал в ВСУ: история бойца с позывным "Рико"

09 апреля 2025, 10:32
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фото: скриншот с видео
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Оператор FPV-дронов батальона БПЛА 28-й ОМБР с позывным "Рико" пытался нелегально уехать из Украины

Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода" , передает RegioNews.

"Мама говорила не садиться к незнакомым дядям в машину. Я не послушался - и теперь я здесь".

Так начинается откровенная история "Рико" — бойца батальона БПЛА 28-й отдельной механизированной бригады, ныне руководящего FPV-дронами на фронте, но еще недавно мечтавшего о бегстве из страны.

Мужчина признается, что заплатил 30 тысяч долларов за незаконный выезд из Украины в ожидании комфортного путешествия. Но "люкс" оказался КамАЗом, заполненным сеном и почти пятьдесятю такими же "уклончанами". Среди них были те, кто впоследствии стал его собратьями на передовой.

"Сначала было страшно, стыдно и непонятно, что дальше. Но армия перевернула все. Понял, что должен быть здесь. И как ни парадоксально - нашел свое место", - рассказывает "Рико".

Напомним, в Харькове 26-летний местный житель признан виновным в уклонении от мобилизации. Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы.

Ранее житель Харьковщины получил три года тюрьмы за уклонение от мобилизации.

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