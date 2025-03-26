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26 березня 2025, 21:55

Незаконні затримання та побиття стали трендом: омбудсмен заявив про проблеми з ТЦК

26 березня 2025, 21:55
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Фото з відкритих джерел
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У Офісі омбудсмена заявили, що порушення з боку ТЦК стали системними. Дмитро Лубінець пояснив, які порушення стаються найчастіше

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає RegioNews.

За словами омбудсмена, він готовий представити свій детальний звіт у парламенті стосовно мобілізації та порушення прав людини. За його словами, незаконні затримання та побиття від представників ТЦК та СП стали новим вірусним трендом, який неможливо зупинити без реакції держави. Зокрема, Лубінець перерахував поширені проблеми.

Фізичне насильство та непоодинокі випадки побиття громадян. Є випадки затримань в торгових центрах, на вулицях із застосуванням грубої фізичної сили.

Збивання людей на дорогах. Надходять повідомлення про випадки, коли працівники ТЦК та СП навмисне спричиняють ДТП, щоб примусово зупинити велосипедистів або мотоциклістів.

Працівники ТЦК часто не допускають до затриманих осіб адвокатів, а це - законне право. Зокрема, нерідко приховується інформація про затриманих громадян від родичів.

Недопущення представників Уповноваженого ВРУ з прав людини, а також - примусове підписання документів. Йдеться про випадки, коли людей змушують підписувати повістки або інші документи без роз’яснення їх змісту та правових наслідків.

Затримання без належних підстав. Відомі випадки, коли мобілізаційні заходи застосовувалися до осіб, які мають законні підстави для відстрочки або взагалі не підлягають мобілізації. Наприклад, студенти, або люди з інвалідністю.

"Системність та масштабність цих порушень потребують термінових рішень на державному рівні задля забезпечення додержання прав людини в межах мобілізаційного процесу. Дякую українському Парламенту, шановним народним депутатам за увагу до цієї теми та розуміння, що мобілізація має відбуватися з додержанням прав людини", - каже омбудсмен.

Нагадаємо, раніше Дмитро Лубінець говорив про те, що лише за останні 2,5 місяці надійшло 40 індивідуальних звернень щодо порушень на Харківщині. Йдеться про недопуск адвокатів, застосування сили, зброї та інших спецзасобів, неприйняття документів та інші порушення.

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