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09 апреля 2025, 10:15

ТЦК ушли на фронт: почти 70% "пригодных" перевели в боевые части, ― СМИ

09 апреля 2025, 10:15
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Почти 70% военнослужащих из числа тех, кто не имеет ограничений по состоянию здоровья, в 2024-2025 годах перевели в боевые части. Половину штата ТЦК в Украине составляют военные, получившие ранения или контузии на фронте

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Главком".

Соответствующую информацию предоставил изданию начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ полковник Виталий Ткаченко.

В пресс-службе Сухопутных войск добавили, что конкретное количество служащих в ТЦК и СП военнослужащих не подлежит обнародованию, поэтому ответ на запрос сформировали в процентах от абсолютного числа.

"Почти все из ТЦК, кто пригоден, были отправлены на передовую", ― говорится в источнике в штабе Сухопутных войск.

Кроме того, около 20% от общего состава ТЦК и СП являются "гражданскими сотрудниками, не военнообязанными". Они работают в службах обеспечения жизнедеятельности центров (повара, бухгалтера, юристы и т.п.).

Также, по информации командования Сухопутных войск, из всех назначенных руководителей ТЦК 85% проходили военную службу в боевых воинских частях и имеют боевой опыт.

Напомним, руководитель Радивиловского РТЦК из Ровенской области подполковник Юрий Ковалюк заявил, что не пустит своего 22-летнего сына в армию.

В то же время в Офисе омбудсмена заявили, что нарушения со стороны ТЦК стали системными. Дмитрий Лубинец пояснил, что незаконные задержания и избиения - "тренд".

Ранее представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин заявил, что работники ТЦК и СП не пойдут воевать на фронт, поскольку из них невозможно создать ни одной бригады. По его словам, "это гражданские лица".

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