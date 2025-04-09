ЗСУ знищили важливий пункт управління окупантів на Херсонщині
У понеділок, 7 квітня, Повітряні сили Збройних Сил України знищили пункт управління 81-го самохідного артилерійського полку РФ на тимчасово окупованій території Херсонщини
Про це передає RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
"Завдяки професійній майстерності українських льотчиків було повністю зруйновано бетонну споруду. Втрати наразі уточнюються, але знищено 20-30 окупантів", ― йдеться у повідомленні.
Зазначається, знищення важливої цілі суттєво підірвало здатність російських підрозділів вести бойові дії в Херсонській області.
Нагадаємо, напередодні Повітряні сили Збройних Сил України знищили військовий комплекс складських приміщень в Озерках Курської області РФ.
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