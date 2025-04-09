В Узбекистані на 5 років засудили чоловіка, який воював проти України

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Суд в Узбекистані засудив до п'яти років позбавлення волі 51-річного чоловіка, який брав участь у війні проти України на боці Росії

Про це повідомляє UZnews.uz, передає RegioNews.

У травні 2023 року громадян Узбекистану виїхав у місто Харольськ Приморського краю РФ і влаштувався на роботу у фермерське господарство. Наприкінці січня 2024 року він побився і завдав тілесних ушкоджень іншому учаснику бійки. Після цього він потрапив до ізолятора тимчасового тримання.

Там чоловіку повідомили, що за скоєний злочин йому загрожує строк до п'яти років, але він може вступити до армії Росії на шість років та брати участь у бойових діях на території України. Також пообіцяли спрощене отримання громадянства РФ, грошові виплати у разі поранення та інші пільги.

У березні він склав присягу і був призначений стрільцем. У жовтні 2024 року отримав паспорт громадянина РФ.



На суді чоловік частково визнав свою провину. Він заявив, що не брав участь у бойових діях, не перебував на першій лінії фронту, служив на четвертій лінії, не перетинав кордон із Україною та перебував лише "на території Росії" - служив у тимчасово окупованому українському Маріуполі.

Пізніше втік з місця служби та добровільно залишив територію РФ.



Чоловік зазначив, що пішов на це під примусом і попросив пом'якшити йому покарання. Суд засудив до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, Фінляндія засудила до довічного ув'язнення росіянина. Ян Петровський (також відомий як Воїслав Торден) причетний до вбивства 22 українських військових та важкого поранення ще чотирьох воїнів ЗСУ восени 2014 року на Луганщині.