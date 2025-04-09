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09 апреля 2025, 08:58

В Узбекистане на 5 лет осудили мужчину, воевавшего против Украины

09 апреля 2025, 08:58
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Суд в Узбекистане приговорил к пяти годам лишения свободы 51-летнего мужчину, участвовавшего в войне против Украины на стороне России

Об этом сообщает UZnews.uz, передает RegioNews.

В мае 2023 года граждан Узбекистана уехал в город Харольск Приморского края РФ и устроился на работу в фермерское хозяйство. В конце января 2024 года он подрался и нанес телесные повреждения другому участнику драки. После этого он попал в изолятор временного содержания.

Там мужчине сообщили, что за совершенное преступление ему грозит срок до пяти лет, но может вступить в армию России на шесть лет и участвовать в боевых действиях на территории Украины. Также пообещали упрощенное получение гражданства РФ, денежные выплаты при ранении и другие льготы.

В марте он принял присягу и был назначен стрелком. В октябре 2024 г. получил паспорт гражданина РФ.

На суде мужчина частично признал свою вину. Он заявил, что не участвовал в боевых действиях, не находился на первой линии фронта, служил на четвертой линии, не пересекал границу с Украиной и находился только "на территории России" – служил во временно оккупированном украинском Мариуполе.

Позже скрылся с места службы и добровольно покинул территорию РФ.

Мужчина отметил, что пошел на это по принуждению и попросил смягчить ему наказание. Суд приговорил к пяти годам лишения свободы.

Напомним, Финляндия приговорила к пожизненному заключению россиянина. Ян Петровский (также известный как Воислав Торден) причастен к убийству 22 украинских военных и тяжелого ранения еще четырех воинов ВСУ осенью 2014 года в Луганской области.

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