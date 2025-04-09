Після ударів дронів у Краматорську поранено дитину та ще двох людей
У Краматорську троє людей, серед яких дитина, отримали поранення через нічні атаки російських дронів
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.
За його словами, сьогодні вночі місто опинилося під масованою атакою російських дронів.
За попередньою інформацією, поранення отримали 11-річна дівчинка, її 34-річна мати та 55-річна бабуся.
Наразі обсяги руйнувань встановлюються.
На місці ударів працюють представники влади, поліція, рятувальники та всі відповідальні служби.
Нагадаємо, у вівторок вранці, 8 квітня, російські загарбники атакували Лиман Краматорського району. Під ворожим вогнем опинився житловий сектор міста.
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