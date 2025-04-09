Ночью Украину атаковали 55 российских дронов: как отработала ПВО

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 9 апреля российская армия запустила по Украине 55 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО сбили 32 вражеских дрона, еще восемь — локационно потеряны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

По предварительным данным, противник запустил дроны из направлений – Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда – Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 08.30 подтверждены сбития 32 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и востоке страны. 8 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате вражеской атаки пострадали Харьковщина и Днепропетровщина.

Напомним, ночью российская армия атаковала Днепропетровщину дронами. Силы ПВО сбили 11 из них. В Днепре из-за вражеской атаки пострадали 15 человек.